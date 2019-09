Un buon primo allenamento per la Savino Del Bene Scandicci: 36 punti per Stysiak

Di Redazione

Tre set, primi spunti e una stagione sempre più vicina. La Savino Del Bene Scandicci è scesa in campo per le prima volta stagionale in un allenamento congiunto contro la formazione toscana di Castelfranco, impegnata questo anno nel campionato di B1.

Durante l’allenamento, condotto dalla squadra di Mencarelli a punteggi speciali, la Savino Del Bene Scandicci per realizzare un punto aveva bisogno della doppia palla, mentre la formazione ospite aveva una situazione standard.

I due set e mezzo hanno visto partire in campo un sestetto composto da Malinov-Stysiak sull’asse palleggiatore opposto, Kakolewska-Stevanovic come centrali, Pietrini-Bricio in banda con Cardullo libero.

A referto, dopo i 102 punti totali, Magdalena Stysiak è stata la top scorer con 36 siglature, dieci esatte in più di Elena Pietrini (26). Molto bene anche le due centrali Stevanovic e Kakolewska entrambe in doppia cifra con, rispettivamente, tredici e dieci punti messi a segno.

La squadra di Mencarelli affronterà nel primo vero test match stagionale la Bartoccini Fortinfissi Perugia il prossimo sabato al PalaBarton di Perugia.

Le parole di Coach Mencarelli: “Un buon allenamento in cui abbiamo visto alcuni meccanismi. Dato che fino ad oggi avevamo lavorato molto su situazione di muro-difesa e considerando che ancora non abbiamo gli automatismi sul cambio palla, abbiamo scelto, in questo allenamento congiunto, di lavorare con un punteggio particolare che ci desse tante situazioni di difesa e rigiocata. La risposta è stata notevole, ottima, perché con un sistema di punteggio proibitivo abbiamo tenuto in equilibrio un set e mezzo.”

Savino Del Bene Scandicci: Carraro 1, Bricio 8. Stysiak 36, Malinov 3, Kakolewska 10, Pietrini 26, Lubian 5, Cardullo L, Molinaro, Nuria 5, Stevanovic 13. All: Marco Mencarelli

(Fonte: comunicato stampa)