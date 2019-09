Tonno Callipo Vibo Valentia: a tu per tu con Ngapeth e Carle

Di Redazione

Il prossimo 26 settembre alle ore 16 nella sala stampa del PalaValentia la Tonno Callipo Calabria Volley terrà un incontro con giornalisti e tifosi per dare voce a due dei protagonisti della stagione sportiva 2019/2020: Swan Ngapeth e Timothée Carle.

In comune i due atleti hanno la nazionalità, essendo entrambi francesi, e il ruolo di gioco in campo: sono due schiacciatori, però con personalità, provenienza sportiva e caratteristiche differenti come si è già potuto osservare durante i due test match della fase di preparazione precampionato in itinere.

Swan Ngapeth conosce il mondo della Superlega, avendo già indossato la maglia di Modena, piazza storica della pallavolo internazionale, e nella scorsa annata quella di Latina, dove ha potuto mettere in mostra in parecchie occasioni le sue qualità tecniche e caratteriali. Sta dimostrando di essere un giocatore di grinta che riesce ad attaccare anche palle alte, deciso a conquistare un posto da titolare nella formazione calabrese.

Timothée Carle è un giocatore anagraficamente molto giovane ed alla sua prima esperienza nel campionato italiano di massima serie in cui ha fatto il suo ingresso dopo aver sfoggiato un grande talento nelle competizioni francesi al punto da attirare l’attenzione di molte squadre europee. Ad accaparrarselo però è stata la società del presidente Pippo Callipo grazie alle trattative condotte con intelligenza e caparbietà dal direttore sportivo Ninni De Nicolo. Sul taraflex l’atleta transalpino è in grado di dare spettacolo di potenza e tenacia. Particolarmente adatto per l’attacco pipe. Utilizzato costantemente durante le amichevoli da mister Cichello ha fatto già vedere una buona crescita, motivazione e impegno.

Dunque, giovedì sarà l’occasione per presentare ai media e al pubblico due tasselli della rigenerata formazione della Tonno Callipo che si sta preparando con sacrificio e determinazione ad affrontare il campionato di Superlega 2019-2020.

(Fonte: comunicato stampa)