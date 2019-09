Prime due uscite per la Roma Volley Club

Di Redazione

La formazione di A3 maschile che nello scorso fine settimana ha svolto due allenamenti congiunti con Lazio di serie B e Top Volley Latina di SuperLega sul campo di Cisterna di Latina, due test importanti per vedere la condizione e anche l’affiatamento dei ragazzi in piena preparazione.

Le risposte sono state davvero positive e con buone indicazioni su molti fronti, la strada verso il 20 ottobre inizio del campionato è ancora lunga e bisogna mettere a posto alcune cose, ma il buongiorno si vede dal mattino e contro una squadra di SuperLega la compagine giallorossa si è comportata in maniera egregia con un 3-1 (25-15, 20-25, 25-19, 25-23) per i pontini che fa bene sperare visto che la stessa squadra di Tubertini in precedenza aveva rifilato un doppio 4-0 a Sabaudia e Massa Lubrense.

Nonostante qualche defezione Latina ha comunque un ottimo potenziale, Roma ha fatto il suo giocandosela con tutti gli effettivi. Si sono fatti notare Calarco con 16 punti, Loreto con 10 da una parte, Szwarc 17 punti e Onwuelo 22 dall’altra. Roma ha tenuto in ricezione 49%, 7 ace e 8 muri. Il pensiero del tecnico Mauro Budani.

“Sono assolutamente soddisfatto di queste due prime uscite. Nonostante il giorno di riposo i ragazzi se la sono cavata egregiamente con Latina, ho notato fattori molto positivi e altri negativi.

Ovviamente con Latina è stato più impegnativo, abbiamo vinto un set e siamo contenti, ma al di là del risultato ho visto buone cose, siamo consapevoli delle nostre possibilità e potremmo far bene. Dobbiamo lavorare ancora su alcuni aspetti. Sabato ci aspetta un test ad Anguillara con Tuscania che sarà molto importante, dobbiamo continuare il trend, tenendo in considerazione anche la parte atletica. Dobbiamo crescere in battuta e muro difesa”.

